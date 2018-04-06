Полиция Швеции расследует причины пожара в посольстве Португалии

5 Апреля 2018 08:03

Одна из них - поджог. В здании в самом центре Стокгольма находятся также дипмиссии Туниса и Аргентины. Накануне здесь пострадали 14 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. Огонь ликвидировали несколько часов. На месте происшествия работали 12 пожарных машин и около 50-ти спасателей. Подозреваемого в совершении поджога задержали.