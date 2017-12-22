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Полиция не считает наезд на пешеходов в Мельбурне терактом
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21 Декабря 2017 19:04

Полиция не считает наезд на пешеходов в Мельбурне терактом

Задержанный мужчина имел проблемы с наркотиками и проходил лечение от психического расстройства. Каких-либо сведений о его связях с террористическими организациями нет. Напомним, сегодня в центре Мельбурна внедорожник протаранил толпу людей на пешеходном переходе. Пострадали 19 человек, некоторые в тяжелом состоянии.
  

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