Главная>>В мире>>Полиция назвала действия водителя в Мельбурне преднамеренными
В мире
RSS
Полиция назвала действия водителя в Мельбурне преднамеренными
Скачать Поделиться

21 Декабря 2017 13:02

Полиция назвала действия водителя в Мельбурне преднамеренными

Полиция Австралии назвала действия водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Мельбурне, преднамеренными. Сейчас мужчину допрашивают. Вместе с шофером задержан еще один мужчина, который сидел в авто на месте пассажира. Напомним, белый внедорожник протаранил толпу людей на переходе, проигнорировав красный сигнал светофора. Пострадали 19 человек. Среди них ребенок дошкольного возраста, он находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

  

Другие новости

ЧП в Лондонском зоопарке Надзвычайнае здарэнне ў Лонданскім заапарку 23.12.2017 15:06 / В мире ЧП в Лондонском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =