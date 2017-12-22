Полиция назвала действия водителя в Мельбурне преднамеренными

21 Декабря 2017 13:02

Полиция Австралии назвала действия водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Мельбурне, преднамеренными. Сейчас мужчину допрашивают. Вместе с шофером задержан еще один мужчина, который сидел в авто на месте пассажира. Напомним, белый внедорожник протаранил толпу людей на переходе, проигнорировав красный сигнал светофора. Пострадали 19 человек. Среди них ребенок дошкольного возраста, он находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.