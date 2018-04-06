Полиция Калифорнии выяснила причины стрельбы в офисе YouTube

4 Апреля 2018 12:05

Огонь открыла местная жительница Насим Агдам. Женщина была активисткой-зоозащитницей, а на своем личном сайте в последнее время жаловалась, что сервис удаляет ее видеоролики. Девушка была знакома с одним из сотрудников YouTube, который и стал ее мишенью. Мужчина госпитализирован с огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщают примерно о 20 выстрелах. Нападавшая покончила с собой. Следствие считает, что ее мотив — бытовая ссора. Речи о теракте не идет. Однако этот случай снова поднял в США острую тему о свободной продаже оружия. Кстати, в прошлом месяце руководство YouTube заявило, что будет блокировать видеоролики, которые рекламируют использование оружия.