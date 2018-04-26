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Полиция Испании перехватила рекордную партию кокаина
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26 Апреля 2018 09:05

Полиция Испании перехватила рекордную партию кокаина

9 тонн наркотиков были спрятаны в коробках с бананами. Контейнер с фруктами прибыл в испанский город Альхесирас из Колумбии. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали шесть человек. Власти Испании отметили, что перехваченная партия кокаина является крупнейшей в истории наркоторговли в стране.

  

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