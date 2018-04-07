В мире
9 Апреля 2018 07:04
Полиция Берлина предотвратила теракт во время полумарафона
Задержаны шестеро подозреваемых в подготовке атаки с ножами. В квартире одного из них обнаружены следы взрывчатки. В спортивном мероприятии участвовали более 30 тысяч человек. В итоге оно прошло без инцидентов. Задержанные, вероятно, входили в окружение террориста Аниса Амри, который в декабре в центре Берлина врезался в толпу людей на грузовике. Тогда погибли 12 человек, 56 пострадали.
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