Полиция Берлина предотвратила теракт во время полумарафона

9 Апреля 2018 07:04

Задержаны шестеро подозреваемых в подготовке атаки с ножами. В квартире одного из них обнаружены следы взрывчатки. В спортивном мероприятии участвовали более 30 тысяч человек. В итоге оно прошло без инцидентов. Задержанные, вероятно, входили в окружение террориста Аниса Амри, который в декабре в центре Берлина врезался в толпу людей на грузовике. Тогда погибли 12 человек, 56 пострадали.