Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване

17 Апреля 2018 12:03

Сопровождаемая уже несколько дней умышленным перекрытием улиц акция мешает нормальной жизни города. Протесты, которые продолжаются уже четвертый день, переросли в массовые беспорядки. Полиции приходится применять против активистов шумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело. Напомним, причина выступлений - выдвижение экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Отметим, в эти минуты на специальном заседании Национального собрания проходят выборы главы правительства.