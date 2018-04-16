В мире
17 Апреля 2018 12:03
Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване
Сопровождаемая уже несколько дней умышленным перекрытием улиц акция мешает нормальной жизни города. Протесты, которые продолжаются уже четвертый день, переросли в массовые беспорядки. Полиции приходится применять против активистов шумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело. Напомним, причина выступлений - выдвижение экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Отметим, в эти минуты на специальном заседании Национального собрания проходят выборы главы правительства.
Другие новости
17.04.2018 12:06 / В мире Юбилей отмечает знаменитая российская певица Валерия
17.04.2018 09:06 / В мире Европа протестует против бомбардировок сирийской территории
17.04.2018 09:05 / В мире Журналисты США не нашли подтверждений химатаки в Думе
17.04.2018 09:04 / В мире Пожар в торговом центре Архангельска
16.04.2018 21:09 / В мире Полиция в Ереване была вынуждена применить спецсредства против митингующих
16.04.2018 15:03 / В мире Египет продлил режим ЧП еще на три месяца
16.04.2018 15:02 / В мире В России сегодня перестанет работать интернет-сервис Telegram
16.04.2018 15:01 / В мире В Гааге проходит закрытое заседание ОЗХО
16.04.2018 12:09 / В мире Неспокойно в Барселоне
16.04.2018 12:06 / В мире Три тысячи квадратных метров в огне
16.04.2018 12:03 / В мире Дональд Трамп отчитался перед конгрессом о нанесенном ударе по Сирии
16.04.2018 09:04 / В мире Мило Джуканович побеждает на выборах президента Черногории
16.04.2018 09:01 / В мире Совбез ООН запланировал провести сегодня внеочередное заседание по вопросу Сирии
15.04.2018 15:07 / В мире На США обрушилась непогода
15.04.2018 15:05 / В мире Лесные пожары вторые сутки бушуют в Австралии
15.04.2018 15:02 / В мире ЦИК Азербайджана утвердил окончательные итоги выборов президента
15.04.2018 15:00 / В мире США, Великобритания и Франция внесли в Совбез ООН свою резолюцию по Сирии
15.04.2018 12:00 / В мире США, Великобритания и Франция распространили свой проект резолюции Совбеза ОО