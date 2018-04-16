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Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване
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17 Апреля 2018 12:03

Полиция Армении приняла решение прекратить митинг в Ереване

Сопровождаемая уже несколько дней умышленным перекрытием улиц акция мешает нормальной жизни города. Протесты, которые продолжаются уже четвертый день, переросли в массовые беспорядки. Полиции приходится применять против активистов шумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело. Напомним, причина выступлений - выдвижение экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Отметим, в эти минуты на специальном заседании Национального собрания проходят выборы главы правительства.

  

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