Полиция американского Нэшвилла задержала голого стрелка

24 Апреля 2018 07:06

Трэвиса Рейнкинга подозревают в вооруженном нападении на посетителей кафе и убийстве четырех человек. Инцидент произошел в воскресенье. Что стало причиной, пока неясно. Один из клиентов кафе Джеймс Шоу-младший предотвратил дальнейшее кровопролитие, вырвав винтовку из рук стрелка. Во время задержания у преступника в рюкзаке нашли пистолет и боеприпасы. Он попросил адвоката и отказался отвечать на вопросы.