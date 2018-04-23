Главная>>В мире>>Полиция американского Нэшвилла задержала голого стрелка
В мире
RSS
Полиция американского Нэшвилла задержала голого стрелка
Скачать Поделиться

24 Апреля 2018 07:06

Полиция американского Нэшвилла задержала голого стрелка

Трэвиса Рейнкинга подозревают в вооруженном нападении на посетителей кафе и убийстве четырех человек. Инцидент произошел в воскресенье. Что стало причиной, пока неясно. Один из клиентов кафе Джеймс Шоу-младший предотвратил дальнейшее кровопролитие, вырвав винтовку из рук стрелка. Во время задержания у преступника в рюкзаке нашли пистолет и боеприпасы. Он попросил адвоката и отказался отвечать на вопросы.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =