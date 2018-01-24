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Полиции США предстоит выяснить обстоятельства ДТП с автомобилем компании "Тесла" в Калифорнии
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24 Января 2018 07:14

Полиции США предстоит выяснить обстоятельства ДТП с автомобилем компании "Тесла" в Калифорнии

На скорости около ста километров в час она въехала в пожарную машину, стоявшую рядом с местом другой аварии. Водитель седана позднее сообщил, что "Тесла" двигалась на автопилоте. Пострадавших нет. Крупная авария с "Тесла" произошла и летом позапрошлого года, когда сенсоры автомобиля в солнечный день не распознали на трассе белый грузовик. При столкновении погиб водитель.

  

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