Полиции США предстоит выяснить обстоятельства ДТП с автомобилем компании "Тесла" в Калифорнии

24 Января 2018 07:14

На скорости около ста километров в час она въехала в пожарную машину, стоявшую рядом с местом другой аварии. Водитель седана позднее сообщил, что "Тесла" двигалась на автопилоте. Пострадавших нет. Крупная авария с "Тесла" произошла и летом позапрошлого года, когда сенсоры автомобиля в солнечный день не распознали на трассе белый грузовик. При столкновении погиб водитель.