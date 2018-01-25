25 Января 2018 17:03

Полчища крыс заполонили Париж из-за разлива Сены. Грызуны вылезли из затопленной канализации и теперь прогуливаются среди туристов по улицам. По словам французских властей, у вредителей уже выработался иммунитет к отраве. И сейчас, когда крысы на поверхности, бороться с ними еще сложнее. Напомним, уровень воды в Сене уже достиг 5 метров и продолжает расти дальше.