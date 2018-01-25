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Полчища крыс заполонили Париж
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25 Января 2018 17:03

Полчища крыс заполонили Париж

Полчища крыс заполонили Париж из-за разлива Сены. Грызуны вылезли из затопленной канализации и теперь прогуливаются среди туристов по улицам. По словам французских властей, у вредителей уже выработался иммунитет к отраве. И сейчас, когда крысы на поверхности, бороться с ними еще сложнее. Напомним, уровень воды в Сене уже достиг 5 метров и продолжает расти дальше.

  

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