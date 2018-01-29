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Поиски рыболовецкого судна "Восток" продлятся до завтра
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30 Января 2018 08:05

Поиски рыболовецкого судна "Восток" продлятся до завтра

А в среду будет принято новое решение о будущем операции. До сих пор никто из пропавшего в Японском море экипажа не найден. Обнаружены два плота. Людей на них не было. ЧП произошло 25 января в Приморском крае, южнее мыса Гамова. На борту находились 20 человек. В первые сутки поисков в районе крушения нашли 2 спасательных жилета и рыболовецкий буй.

  

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