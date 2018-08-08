Погодные аномалии зафиксированы в американском городе Денвер

Погодные аномалии зафиксированы и в американском городе Денвер, где прошел град. Падение сотен тысяч кусочков льда размером с куриное яйцо на территорию международного аэропорта напоминало пулеметный обстрел. Из-за погодных условий некоторые авиарейсы перенаправили в аэропорт Альбукерка и другие близлежащие воздушные гавани. Посетителей зоопарка Денвера в разгар стихии экстренно эвакуировали. Более 10 человек пострадали, 5 из них отправлены в больницу. Погибло несколько птиц.