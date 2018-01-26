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Подземную галерею Лувра закрывают из-за наводнения
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26 Января 2018 15:05

Подземную галерею Лувра закрывают из-за наводнения

В последний раз экспонаты музея полностью эвакуировали из-за паводка летом 2016. Тогда ущерб от удара стихии составил более миллиарда евро. Сейчас уровень воды в Сене превысил пять метров. Непогода в Париже вызвала приостановку навигации - не работают несколько станций метро. Закрыты для посещения некоторые достопримечательности. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Свои дома покинули сотни жителей из пригорода столицы. Этот январь во Франции называют самым дождливым за последние сто лет.

  

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