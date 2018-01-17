Подростки, напавшие на учеников в Перми, пытались покончить с собой

17 Января 2018 19:05

Это отметил прокурор, участвующий в разбирательстве, поскольку у обоих ножевые ранения шеи. Дело будет рассматриваться в больнице по месту лечения нападавших. Также сегодня пришла в сознание пострадавшая учительница - у нее 17 ножевых ранений. Состояние педагога оценивается как средней тяжести. Всего же во время атаки пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы.