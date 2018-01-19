Подростка, атаковавшего школу в Улан-Удэ, подозревают в причастности к криминальному движению

19 Января 2018 15:05

Полиция Бурятии подозревает совершившего нападение на школу в Улан-Удэ подростка в причастности к криминальному движению. Этим утром Антон Бичивин с помощью зажигательной смеси поджег кабинет, где шел урок у седьмого класса. Там начался пожар. Учительница и дети начали выбегать, но на выходе их уже ожидал школьник с топором. Пострадали 7 человек. Среди них и сам Бичивин, который, по разным версиям, пытаясь скрыться или покончить жизнь самоубийством — выпрыгнул из окна и повредил ногу. Причиной жестоких действий девятиклассника могла стать и плохая оценка, из-за которой его не допустили до экзаменов. Отметку выставила учительница русского языка - именно ее урок и сорвал ученик. Правоохранители выясняют, были ли у задержанного сообщники.