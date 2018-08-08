Почти три тысячи человек эвакуированы в испанской провинции Валенсия из-за лесных пожаров

В борьбе с огнем задействованы 600 солдат специального военного подразделения и пожарных. На месте ЧП работают более 20 вертолетов и самолетов. Наиболее вероятная причина возгорания - удар молнии. Эвакуированных из трех городов жителей и пожилых людей из социально-оздоровительного комплекса спасатели разместили в спортивном центре муниципалитета Льючента. Огонь продолжает бушевать и в лесах соседней Португалии.