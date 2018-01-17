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Почти полторы тысячи мигрантов спасены в Средиземном море с начала года
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17 Января 2018 07:04

Почти полторы тысячи мигрантов спасены в Средиземном море с начала года

Эти данные приводит береговая охрана Италии. Спасатели провели 11 спецопераций. Семь катеров и четыре лодки терпели бедствие в Сицилийском проливе. Беженцы пытаются перебраться из Ливии в Италию на чем угодно. В прошлом году до Европы доплыли чуть меньше 120 тысяч нелегалов.

  

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