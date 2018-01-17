Почти полторы тысячи мигрантов спасены в Средиземном море с начала года

17 Января 2018 07:04

Эти данные приводит береговая охрана Италии. Спасатели провели 11 спецопераций. Семь катеров и четыре лодки терпели бедствие в Сицилийском проливе. Беженцы пытаются перебраться из Ливии в Италию на чем угодно. В прошлом году до Европы доплыли чуть меньше 120 тысяч нелегалов.