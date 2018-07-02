Побег века

Один из самых известных гангстеров Франции Редуан Фаид, который отбывал 25-летний срок за вооруженное ограбление и убийство, сбежал из тюрьмы на вертолете. Его сообщникам удалось посадить воздушное судно в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто специальной сеткой сверху. А сам вертолет преступники раздобыли, взяв его пилота в заложники. Вскоре судно нашли сгоревшим к северу от Парижа. По данным полиции, из вертолета Фаид пересел в черный автомобиль, а затем в белый фургон.