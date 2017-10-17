Победу на президентских выборах в Кыргызстане одержал Сооронбай Жээнбеков

16 Октября 2017 21:09

Победу на президентских выборах в Кыргызстане одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, он набрал почти 55 процентов голосов. Второе место досталось лидеру парламентской фракции "Республика-Отчизна" Омурбеку Бабанову, его поддержали около 34 процентов граждан. Остальные девять кандидатов заметно отстали от лидеров.

Итоговая явка на выборах составила 56 процентов.

Организация и проведение голосования в Кыргызстане получили высокую оценку наблюдательных миссий стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.