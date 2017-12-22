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По меньшей мере 39 человек погибли на Филиппинах после кораблекрушения
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21 Декабря 2017 15:11

По меньшей мере 39 человек погибли на Филиппинах после кораблекрушения

Еще десятки пропали без вести. Напомним, трагедия произошла возле восточного побережья страны. Там перевернулся и затонул пассажирский паром. На его борту находился 251 человек. В зоне ЧП проходит поисково-спасательная операция. Сообщается, что причиной катастрофы стали сильные волны. Судно ушло под воду через час после своего выхода в море.

  

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