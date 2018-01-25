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По факту железнодорожной аварии под Миланом возбуждено уголовное дело
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25 Января 2018 19:06

По факту железнодорожной аварии под Миланом возбуждено уголовное дело

Итальянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту железнодорожной аварии под Миланом. По их словам, версий крушения три: это техническая неисправность, ошибка машиниста или диспетчера и дефект железнодорожного полотна. Напомним, трагедия произошла этим утром. Несколько вагонов сошло прямо на стрелочном переводе. В результате погибли 3 пассажира, еще 100 получили ранения.

  

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