По факту железнодорожной аварии под Миланом возбуждено уголовное дело

25 Января 2018 19:06

Итальянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту железнодорожной аварии под Миланом. По их словам, версий крушения три: это техническая неисправность, ошибка машиниста или диспетчера и дефект железнодорожного полотна. Напомним, трагедия произошла этим утром. Несколько вагонов сошло прямо на стрелочном переводе. В результате погибли 3 пассажира, еще 100 получили ранения.