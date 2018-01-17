17 Января 2018 07:06

В США обнародованы результаты медицинского обследования физического и психического здоровья пациента номер один. По данным лечащего врача, Дональд Трамп абсолютно здоров. 71-летнему лидеру рекомендовали сбросить несколько лишних килограммов и ежедневно делать зарядку. Напомним, главу Белого дома уже давно подозревали в душевном расстройстве. Психиатры приписывали президенту США импульсивность, бессвязность речи и сбивчивость мыслей.