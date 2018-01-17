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По данным лечащего врача, Дональд Трамп абсолютно здоров
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17 Января 2018 07:06

По данным лечащего врача, Дональд Трамп абсолютно здоров

В США обнародованы результаты медицинского обследования физического и психического здоровья пациента номер один. По данным лечащего врача, Дональд Трамп абсолютно здоров. 71-летнему лидеру рекомендовали сбросить несколько лишних килограммов и ежедневно делать зарядку. Напомним, главу Белого дома уже давно подозревали в душевном расстройстве. Психиатры приписывали президенту США импульсивность, бессвязность речи и сбивчивость мыслей.

  

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