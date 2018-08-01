Плохие погодные условия - основная версия крушения лайнера в Мексике

Самолет взлетал во время грозы. Оторвавшись от земли, воздушное судно неожиданно подверглось воздействию порыва ветра. Из-за чего лайнер резко снизился и задел землю левым крылом. При падении у машины раскололся фюзеляж. Это позволило пассажирам самостоятельно выбраться из салона. После чего на борту начался пожар. Напомним, никто из 101 пассажира и членов экипажа не погиб. 25 человек пострадали, 10 - в тяжелом состоянии.