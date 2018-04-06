Племянница Сергея Скрипаля заявила, что ей удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой

5 Апреля 2018 17:05

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что ей удалось поговорить по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией. Об этом сообщают в российских СМИ. Подлинность разговора не подтверждена. В нем Виктория заявляет, что прилетит к сестре в понедельник, если сможет получить визу. В ответ Юлия предупреждает, что получить визу вряд ли удастся.

Во вторник посольство России в Лондоне направило ноту в диппредставительство Великобритании в Москве и попросило выдать визу Виктории Скрипаль с целью навестить пострадавшую Юлию. И как только что сообщили СМИ, Юлия Скрипаль выступила с заявлением, в котором поблагодарила сотрудников больницы и жителей Солсбери, которые, по ее словам, пришли на помощь.