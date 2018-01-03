В мире
5 Января 2018 09:04
Пхеньян согласился провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне
Первая с декабря 2015 года встреча состоится 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Одним из вопросов обсуждения станет участие сборной КНДР в предстоящей зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
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