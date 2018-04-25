25 Апреля 2018 15:12

Датский изобретатель Питер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на борту частной подлодки. Ее тело нашли в море. Арестовали преступника в августе, в его компьютере нашли более 40 роликов, где пытают и убивают женщин. Однако сам Мадсен долго настаивал, что журналистка погибла из-за несчастного случая. Освещали судебный процесс более сотни репортеров из 15 стран.