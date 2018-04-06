Первые из 60 высылаемых американских дипломатов покинули здание посольства США в Москве

5 Апреля 2018 09:00

Сотрудники и их семьи выехали в направлении аэропорта на 4 автобусах. В конце марта о высылке российских дипломатов объявили более 20 европейских стран, а также Канада и США. Началось всё с Великобритании. Россия приняла зеркальные меры, заявив, что российские специалисты обязаны участвовать в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери.