Первые беспилотные пассажирские автобусы появились в Стокгольме

24 Января 2018 09:07

Производителю еще нужно доказать их безопасность для пассажиров и других участников движения. Новый транспорт курсирует по запрограммированному маршруту. Скорость передвижения - 20 километров в час. На время тестирования водители в кабине будут находиться.