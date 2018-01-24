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Первые беспилотные пассажирские автобусы появились в Стокгольме
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24 Января 2018 09:07

Первые беспилотные пассажирские автобусы появились в Стокгольме

Производителю еще нужно доказать их безопасность для пассажиров и других участников движения. Новый транспорт курсирует по запрограммированному маршруту. Скорость передвижения - 20 километров в час. На время тестирования водители в кабине будут находиться.

  

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