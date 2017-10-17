Первые аресты каталонских сепаратистов

17 Октября 2017 12:03

В Испании задержали лидеров общественных организаций. Жорди Куишара и Жорди Санчеса обвинили в подстрекательстве к массовым беспорядкам в ходе подготовки референдума о независимости региона. Их будут держать за решеткой без права выхода под залог. Несколько сотен человек вышли на улицы Барселоны с требованием освободить политиков. Еще двоих подозреваемых в мятеже - главу каталонской полиции и его заместителя - суд оставил на свободе. Они также стали фигурантами дела о "подстрекательстве к неповиновению властям". Накануне Мадрид, который результатов референдума не признает, объявил Каталонии последний ультиматум — до четверга определиться, была ли объявлена независимость автономии.