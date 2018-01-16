Первая встреча у посла Египта в Беларуси прошла сегодня в Палате представителей

16 Января 2018 15:02

Первая встреча у посла Египта в Беларуси после вручения верительных грамот Президенту прошла сегодня в Палате представителей. Спикер Владимир Андрейченко подчеркнул, что Египет для нас важный партнер, и мы заинтересованы в развитии отношений во всех сферах. Здесь свое слово могут сказать и парламенты. Белорусский готов подписать и соглашение о сотрудничестве. А перспективные проекты - обсудить во время двухсторонних визитов. Главная цель - увеличение объема товарооборота. За прошлый год он вырос наполовину, чем годом ранее.