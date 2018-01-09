Перестановки в польском кабмине

9 Января 2018 17:06

Сегодня президент Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого привел к присяге сразу 9 новых министров. Так, новым министром иностранных дел стал 61-летний политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Пост министра финансов заняла Тереза Червиньская. Министром национальной обороны назначен Мариуш Блащак, ранее работавший на посту главы МВД. Кроме того, в отставку отправлены министры окружающей среды, внутренних дел, информатизации, здравоохранения, инфраструктуры и строительства.