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Перестановки в польском кабмине
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9 Января 2018 17:06

Перестановки в польском кабмине

Сегодня президент Анджей Дуда по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого привел к присяге сразу 9 новых министров. Так, новым министром иностранных дел стал 61-летний политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Пост министра финансов заняла Тереза Червиньская. Министром национальной обороны назначен Мариуш Блащак, ранее работавший на посту главы МВД. Кроме того, в отставку отправлены министры окружающей среды, внутренних дел, информатизации, здравоохранения, инфраструктуры и строительства.

  

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