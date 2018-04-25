Главная>>В мире>>Перед Конгрессом CША выступает президент Франции
В мире
RSS
Перед Конгрессом CША выступает президент Франции
Скачать Поделиться

25 Апреля 2018 19:08

Перед Конгрессом CША выступает президент Франции

В Штатах в эти минуты перед Конгрессом выступает президент Франции. Эммануэль Макрон напомнил о традиции дружбы и союзничества, связывающих США и Францию, и подчеркнул общую приверженность свободе и защите прав человека, включая расовое и гендерное равноправие. А накануне Дональд и Мелания Трамп дали торжественный ужин в честь лидера Франции и его супруги. На вечер были приглашены более ста гостей. Напомню, визит Макрона в США продлится три дня.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =