Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться

18 Января 2018 15:07

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на комитет по ЧС республики. Подчеркивается, что это предварительная версия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию. Напомним, этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека - пассажирский "Икарус" загорелся во время движения. Выбраться удалось лишь троим пассажирам и обоим водителям. У них - легкие ожоги. Все погибшие граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. Как передает nur.kz, у владельца сгоревшего автобуса не было лицензии на перевозку людей.