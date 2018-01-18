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Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться
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18 Января 2018 15:07

Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на комитет по ЧС республики. Подчеркивается, что это предварительная версия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию. Напомним, этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека - пассажирский "Икарус" загорелся во время движения. Выбраться удалось лишь троим пассажирам и обоим водителям. У них - легкие ожоги. Все погибшие граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. Как передает nur.kz, у владельца сгоревшего автобуса не было лицензии на перевозку людей.

  

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