Главная>>В мире>>Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта
В мире
RSS
Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 07:05

Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта

Вчера итальянский президент распустил парламент в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа. Предыдущие парламентские выборы в стране прошли 4 года назад. За это время сменились три премьер-министра: Энрико Летта, Маттео Ренци, и сейчас правительство возглавляет Паоло Джентилони.

  

Другие новости

ЧП в российской столице Надзвычайнае здарэнне ў расійскай сталіцы 29.12.2017 12:05 / В мире ЧП в российской столице

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =