Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта

29 Декабря 2017 07:05

Вчера итальянский президент распустил парламент в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа. Предыдущие парламентские выборы в стране прошли 4 года назад. За это время сменились три премьер-министра: Энрико Летта, Маттео Ренци, и сейчас правительство возглавляет Паоло Джентилони.