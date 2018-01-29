Парламентская предвыборная кампания в разгаре в Италии

30 Января 2018 07:05

И после выдвижения кандидатов стало ясно, что гонка пройдет без самых известных политиков региона: Сильвио Берлускони, Маттео Ренци и Беппе Грилло. Они не баллотировались. Движение "5 звезд" ведет 31-летний предприниматель Луиджи ди Майо. Его политологи рассматривают как вероятного кандидата в премьеры Италии, потому что движение лидирует по опросам. Правда, не настолько, чтобы получить абсолютное большинство. А значит, партиям снова придется договариваться о коалиции. Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта.