Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны

Решение было принято единогласно. Теперь изменения будут вынесены на общественное обсуждение, которое продлится с 13 августа по 15 ноября. После чего доработанный проект закона вынесут на референдум. Ожидается, что он состоится до конца года. Напомним, Куба готовится стать президентской республикой. Согласно проекту новой конституции, на Острове свободы введут должности президента и вице-президента. Глава республики сможет занимать высший государственный пост не дольше 10 лет. Кроме того, обновленный документ признает право частной собственности и включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам.