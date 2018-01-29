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Парламент Каталонии сегодня должен представить кандидата на пост главы регионального правительства
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30 Января 2018 09:02

Парламент Каталонии сегодня должен представить кандидата на пост главы регионального правительства

В этой роли выдвинут экс-руководитель автономии Карлес Пучдемон. После неудавшейся попытки вывести Каталонию из состава Испании он все еще скрывается от правосудия в Бельгии. На территории Испании действует ордер на его арест, и вновь занять кресло главы женералитета он сможет лишь с одобрения Верховного суда. Напомним, в конце прошлого года на внеочередных выборах каталонского правительства большинство получили партии, поддерживающие независимость региона.

  

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