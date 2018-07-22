Париж заявил о начале торговой войны США с Европой

22 Июля 2018

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, выступая во время заседания "финансовой двадцатки" в Буэнос-Айресе, призвал Штаты отменить пошлины на сталь и алюминий. А иначе Евросоюз не станет обсуждать переговоры о свободной торговле с заокеанским партнером. "Все в группе "G-20" понимают, что торговая война - реальность, и здесь есть риск для мирового роста", - пояснил Ле Мэр. И отметил, что первый шаг в восстановлении отношений должны сделать именно США. 

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