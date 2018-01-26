Париж на грани стихийного бедствия

28 Января 2018 12:04

Уровень воды в Сене достиг 6 метров и продолжает расти. Вода прибывает на один-два сантиметра в час. Сегодня ожидается пик паводка. Затоплены улицы, остановлена навигация, закрыты несколько станций метро, ограничено движение транспорта. Не работают музеи. Закрыты Нотр-Дам де Пари, Музей д'Орсэ, Марсово поле. Частично затоплен Лувр. По словам метеорологов, с понедельника дожди в регионе прекратятся, и уровень Сены пойдет на убыль.