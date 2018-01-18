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Папа Римский в рамках апостольского визита путешествует по Южной Америке
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19 Января 2018 08:06

Папа Римский в рамках апостольского визита путешествует по Южной Америке

Ранее понтифик завершил визит в Чили, где во время торжественной процессии по улицам Икике остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейской. Нарушив протокол, Папа Римский вышел из машины и поспешил на помощь офицеру.

А во время перелета в Перу произошло еще одно незапланированное, но приятное событие: понтифик обвенчал пару бортпроводников прямо в самолете.

  

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