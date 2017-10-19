Папа Римский Франциск поприветствовал участников Х Евразийского экономического форума

19 Октября 2017 12:12

Он открылся сегодня в Вероне. Форум по традиции собирает политиков и крупнейших предпринимателей. Организаторами мероприятия выступили ассоциация "Познаём Евразию" и фонд "Росконгресс" при поддержке Международного экономического форума Санкт-Петербурга. В этом году тема форума - "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".