Панды из Шанхайского зоопарка получили имена

26 Апреля 2018 09:10

Самца теперь зовут Сюэ-бао, а самку - Цянь-цзинь. Медвежата появились на свет шесть месяцев назад и все это время сотрудники зверинца не могли принять решение, как назвать малышей. Пришлось прибегнуть к помощи поклонников панд. Свои варианты имен жители Китая могли направить в зоопарк по электронной почте или по телефону. Из более чем пяти тысяч предложенных вариаций администрация выбрала две самые популярные.