В мире
16 Января 2018 09:10
Панды-близнецы Фу Фэн и Фу Бан в зоопарке Вены в первый раз увидели снег
Они резвились и перекатывались с боку на бок, а потом с удовольствием карабкались на покрытую снежными хлопьями ель под присмотром мамы-панды Янг Янг. Панды-близнецы появились на свет 7 августа 2016 года в венском зоопарке Шенбрунн. При рождении каждая весила всего сто граммов.
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