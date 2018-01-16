Панды-близнецы Фу Фэн и Фу Бан в зоопарке Вены в первый раз увидели снег

16 Января 2018 09:10

Они резвились и перекатывались с боку на бок, а потом с удовольствием карабкались на покрытую снежными хлопьями ель под присмотром мамы-панды Янг Янг. Панды-близнецы появились на свет 7 августа 2016 года в венском зоопарке Шенбрунн. При рождении каждая весила всего сто граммов.