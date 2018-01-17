Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Брексите

18 Января 2018 07:16

Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов. Напомним, выход страны из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за выход, составит 35-39 миллиардов фунтов стерлингов (40-44 миллиардов евро).