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Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Брексите
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18 Января 2018 07:16

Палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект о Брексите

Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов. Напомним, выход страны из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Сумма отступных, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за выход, составит 35-39 миллиардов фунтов стерлингов (40-44 миллиардов евро).

  

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