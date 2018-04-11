В мире
12 Апреля 2018 07:08
ОЗХО завершила расследование по делу об отравлении Скрипалей
Организация по запрещению химического оружия завершила расследование по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Результаты переданы в МИД Соединенного Королевства с просьбой распространить выводы среди стран Конвенции по запрещению химического оружия, в том числе России. Ожидается, что итоги расследования обнародуют в 14:00 по Минску.
Тем временем лондонская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором девушка отказывается от помощи российского посольства и от встреч с журналистами и родственниками, так как не нуждается в помощи. Впрочем, у Москвы большие сомнения, что заявление написано лично дочерью Скрипаля.
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