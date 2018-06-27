ОЗХО получила право определять виновных в химатаках

Это фактически присваивает организации часть полномочий Совета Безопасности ООН. До сих пор ОЗХО занималась только технической экспертизой обстоятельств предполагаемых инцидентов. За резолюцию авторства Великобритании высказались 82 участника закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химоружия в Гааге. Против выступили 24 делегата. С резкой критикой документа выступила Россия, заявив, что принятие подобной резолюции может нарушить всю международную систему безопасности.