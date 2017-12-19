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Ответственность за теракт в церкви на юге Пакистана взяло на себя "Исламское государство"
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18 Декабря 2017 08:04

Ответственность за теракт в церкви на юге Пакистана взяло на себя "Исламское государство"

Два смертника накануне попытались проникнуть в храм в городе Кветта, но когда их обнаружила охрана, боевики открыли огонь. Один из нападавших смог прорваться в здание и запустить взрывное устройство. Погибли 9 человек. 30 были ранены. Еще двое боевиков бежали, их ищет полиция.
  

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