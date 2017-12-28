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Отели Греции вводят туристический сбор со следующей недели
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28 Декабря 2017 08:04

Отели Греции вводят туристический сбор со следующей недели

Его размер будет зависеть от класса заведения: плата в пятизвездочном отеле за ночь составит 4 евро, в четырехзвездочном - 3, а в гостинице 3 звезды - полтора евро. Тур-сбор нужно будет оплачивать самостоятельно по прибытии в отель, он не включен в стоимость туров. Об этом пишет Ассоциация туроператоров.

  

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