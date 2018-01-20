В мире
21 Января 2018 09:04
От Северной Кореи на Олимпиаду в Пхенчхан поедут 22 атлета
На церемонии открытия они пройдут под одним флагом со спортсменами из Южной Кореи. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете. Северокорейцы будут представлены в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились, что на Олимпиаде выступит совместная женская сборная по хоккею.
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