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От Северной Кореи на Олимпиаду в Пхенчхан поедут 22 атлета
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21 Января 2018 09:04

От Северной Кореи на Олимпиаду в Пхенчхан поедут 22 атлета

На церемонии открытия они пройдут под одним флагом со спортсменами из Южной Кореи. Об этом рассказали в Международном олимпийском комитете. Северокорейцы будут представлены в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились, что на Олимпиаде выступит совместная женская сборная по хоккею.

  

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