Основная тема саммита НАТО - расходы на оборону

11 Июля 2018

В эти минуты в Брюсселе проходит саммит НАТО. Основная тема двухдневного форума - обсуждение расходов на оборону. В столице Бельгии предприняты меры повышенной безопасности. Закрыты все прилегающие к штаб-квартире НАТО территории. Также перекрыты центральные улицы, жителям Брюсселя рекомендуется воздержаться от поездок в центре города. Из соображений безопасности лидерам 29 стран-участниц даже запретили пользоваться мобильными телефонами.

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